Dedesi hediye getirdi merak sardı! Gazi çocukluk hayalini gerçekleştirdi

"Almanya'dan gelme bir aracımız"

İlhan, "Aracı 2012 yılında Sandıklı'ya getirdim. 2014 yılında sıfırdan tekrardan topladım. Bu aracımın üçüncü rengi pembe, mor ve son olarak koyu pembe olarak tekrar topladım. Çocukluk hayalim. Yıllardır böyle bir şey istiyordum. Bunu şimdi ikinci araç olarak keyfi olarak kullanmaktayım. O dönemin en dolu modeli 1975 model araç. O döneme ait aracımızda yok yok diyebiliriz. Almanya'dan gelme bir aracımız. Türkiye'de ender bulunan bombe camlardan" dedi.