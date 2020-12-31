Dedesi hediye getirdi merak sardı! Gazi çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Terör gazisi Cihan İlhan, çocukluk hayali olan 'Vosvos' sevdasını gerçeğe dönüştürdü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Cihan İlhan, vatani görevini yaptığı 18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunda PKK’lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen ve 10 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandı. Gazi Cihan İlhan'ın 'Vosvos' adıyla da bilinen otomobillere olan merakı, çocukluğunda dedesinin Almanya'dan getirdiği oyuncak arabalarla başladı.
Aracını yeniletti: İlhan, 2012 yılında 1975 model 'Vosvos' otomobil aldı. 2014 yılında yenilettiği otomobilini 3 kez farklı renklere boyattı. Başka bir otomobili de bulunan Cihan İlhan, çok sevdiği Vosvos'uyla zaman zaman trafiğe çıkıyor.
"O zaman o sevgi içimde kalmış"
Gazi Cihan İlhan, "Çocukluğumda dedemin Almanya'dan getirdiği vosvos bir oyuncak vardı. Onunla oynuyor, tekerleklerini değiştiriyordum. O zaman o sevgi içimde kalmış. İmkanlarım elverdiğinde de aracımı aldım. Vosvos'lar bırakılmaz bir sevgidir, bir tutkudur." dedi.
"Almanya'dan gelme bir aracımız"
İlhan, "Aracı 2012 yılında Sandıklı'ya getirdim. 2014 yılında sıfırdan tekrardan topladım. Bu aracımın üçüncü rengi pembe, mor ve son olarak koyu pembe olarak tekrar topladım. Çocukluk hayalim. Yıllardır böyle bir şey istiyordum. Bunu şimdi ikinci araç olarak keyfi olarak kullanmaktayım. O dönemin en dolu modeli 1975 model araç. O döneme ait aracımızda yok yok diyebiliriz. Almanya'dan gelme bir aracımız. Türkiye'de ender bulunan bombe camlardan" dedi.