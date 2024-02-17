BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21

Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

|
Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

KOCAELİ'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı günde vefat etti.

Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay'ın, aynı gün hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu.

18
Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

Abdullah Koç ile bir çocuk annesi Büşra Özay'ın cenazesi, bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

28
Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

Cenaze namazına Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.

38
Dede ile torun aynı gün öldü! Farklı şehirlerde yaşıyorlardı

Abdullah Koç'un yaşa bağlı sebeplerden kaynaklı, torununun ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

48