ABD Başkanı Biden, katil Netenyahu’ yu ziyarete gidip, kucaklarsa “İsrail’e koşulsuz destek, yanınızdayım” diye kulağına fısıldarsa …

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e “Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayım” derse…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Yahudi olduğum için buradayım” diye haykırırsa…

Terörist İsrail hastaneyi vurmaya, kilise vurmaya hatta okulları vurma cesaretinde olacaktır. İsrail aldığı destekle daha da vahşileşecek ve her türlü zulmü yapacak hale gelecektir.

Katil İsrail katliam yapıyor. Gazze hava saldırılarıyla yok ediliyor. Anneler evlatsız, evlatlar annesiz kalıyor. Babalar çaresiz, dünya vicdansız kalıyor. Her şeye ses yükselten Batı ve ABD; İsrail’e destek vermeye devam ettiği sürece masum siviller katledilmeye mahkum edilecektir. Hatta İsrail tanklarıyla, toplarıyla daha da şiddetli girecektir Gazze’ye. Death of Death (Ölümün Ölümünü) yaşatmaya çalışacaktır.

İsrail plan üstüne plan kuruyor !

İsrail savaşmakla yetinmeyip, toprak hırsızlığı yapmaya çalışıyor. Filistin halkını Sina yarımadasına sürüp sonra, Batı Şeria’daki Filistinlileri Ürdün’e sürmenin planlarını planlıyor .

Mısır Devlet Başkanı Sisi böyle bir planın parçası olur mu ?

Bu sorunun cevabının Evet ya da Hayır olmasının hiçbir önemi yoktur.

İsrail’in amacı Mısır’ı savaşın içine çekmektir

İsrail, Gazze’ye kuzeyden girmek için hazırlık yapıyor. Refah Sınır Kapısı’nın da olduğu bir bölgeye sürekli olmak üzere yerleşmeyi planlıyor. Böylece Gazze’nin dünyaya açılan kapısına kilit vuracak, 10 kilometre derinliğinde, 41 kilometre uzunluğunda ki Gazze daha da küçülecek. İsrail’in tampon bölge yapma planı hayata geçmiş olacak.

4’lü Masa İptal Olmasaydı ?

ABD Başkanı Biden’ın, Ürdün’de yapmayı planladığı dörtlü toplantı iptal olmuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, Biden’la görüşmeyi reddetmişti. Görüşme gerçekleşseydi Biden’ın, Gazze’den çıkarılacak 1 milyon Filistinli’nin Mısır ve Ürdün’e yerleştirilmesini önereceği söyleniyordu.

Savaş giderek derinleşiyor.

İsrail günlerdir kara savaşı için hazırlık yapıyor. Hamas’ın saldırısı karşısında itibar kaybeden Netanyahu’nun yeniden itibarını parlatma çabası için kara savaşında kararlı olduğu ifade ediliyor.

Fakat; İsrail geçmişte de kara savaşı yapmıştı. Ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmıştı.

Hamas’ın kendi topraklarında yapacağı savaş oldukça önemli olacak.

Gazze’nin sadece üstü değil bir de altı var. Birkaç kat tünelle örülen Gazze’de Hamas’ın, tünelleri etkili bir silah olarak kullanması bekleniyor. Hamas’ın mutlak gireceği şehir savaşında Hizbullah da savaşa girebilir. Böyle bir durumda Suriye ve Lübnan’da savaşın tarafları olur. Böyle bir tehlike göz ardı edilmemelidir.

Bilge Lider Bahçeli Dedi ki…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 gündür Gazze'de insani felaketler ve soykırım yaşandığını artık sabır ve tahammül sınırlarını çoktan aştığını belirtti.

Gazze'de 17 Ekim'de bombalanan hastane saldırısında, "Maalesef Filistinli masumlar kan revan içindedir. Son 24 saat içindeki İsrail saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetmiştir. 7 Ekim'den bu yana 4 bin 385 Filistinli kardeşimiz hayattan kopartılmıştır. Sayıları 1756'yı bulan çocuk ile 1000'e yakın kadın acımasızca katledilmiştir" dedi Bahçeli.

Uluslararası toplumun Gazze'deki seri ve sürekli cinayetleri tıpkı bir korku filmini izler gibi seyre daldığını vurgulayan Bahçeli, "Ne bir ses ne de bir tepki söz konusudur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın karar ve yaptırım organları kilitlenmiştir. ABD'nin vetosuyla geçici ateşkes ilanı dahi yapılamamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'ndan ise hiçbir şey çıkmamıştır. Basit kınama mesajlarından başka. "Türkiye'nin garantörlük teklifi akılcı, isabetli ve stratejik bir girişim” dedi Bahçeli.

Türkiye'nin bugüne kadar insani, vicdani ve hukuki tezlerini güçlü bir şekilde dünya gündemine taşıyarak akan kanın durması, insani dramların son bulması hususunda açıkça tarafını ibra ve ifşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın adil ve kalıcı bir barış ortamının tesisi münasebetiyle takdir edilecek diyaloglar içinde olduğu ve samimi diplomasi temaslarında bulunduğu kalbi nasırlaşmamış herkesin malumudur. Ateşkes rejiminin derhal inşasıyla birlikte iki devletli çözüm iradesinin tezahürü, bu suretle başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilin de coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması bugünkü karanlıktan çıkışın yegane çaresidir. Türkiye'nin İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması maksadıyla garantörlük teklifi de son derece akılcı, isabetli ve stratejik bir girişimdir."

"24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" çağrısını yeniledi.

"Elbette bu kanlı ve kahredici süreç böyle gitmemelidir. Dünya kuzuların sessizliğine gömülmüşken, Gazze’li yavru kuzuların ölümüne 'insanım' diyen hiç kimse, hele hele Türk milleti sessiz kalamaz, kalmamalıdır, kalmayacaktır.” Dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur, eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, buna da and olsun, hamd olsun muktedirdir. Diyerek sözlerini vurguladı.