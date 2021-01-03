DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bilgilendirme doğrultusunda soruşturma gerçekleştiren ekipler, uzun süren saha ve analiz çalışmaları sonrası savcılık talimatıyla teröristin saklandığı hücre evine şafak operasyonu düzenledi. Ani baskınla yakalanan teröristin kaldığı dairede yapılan aramada; 4 GSM kartı, 1 cep telefonu ve not defteri ele geçirildi.