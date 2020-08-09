Dayı filminde ikinci taciz olayı! Atın cinsel organını gösterip bakın ne söyledi
Ufuk Bayraktar'ın başrolde rol aldığı ''Dayı'' filminde ikinci taciz vakası yaşandı, çocuk oyuncu koçu Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'den şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz haftalarda ''Dayı'' filminin setinde Ufuk Bayraktar'ın karıştığı taciz olayının üzerinden kısa bir süre geçmişken ikinci taciz olayı boy gösterdi. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin sözlü tacizine uğradığını öne sürdü.
Çağlan, atın erekte olmuş cinsel organını göstererek "Dikkat edin" diye sözlü tacizde bulunan Gölbeyi'den şikayetçi oldu.
Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, olayı şöyle anlattı:
"Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti."
Şikayet üzerine karakola çağrılan Mehmet Türksoy Gölebeyi, olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını söyleyerek, "Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu" şeklinde konuştu. Savcılık ise Gölebeyi hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.