Davos Zirvesi'ni eskortlar bastı! Geceliğine 46 bin euro, saatliğine 14 bin TL alıyorlar

Dünya ekonomisinin en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinen ve İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda eskortlar gündem oldu. Dünyanın önde gelen liderleri, işadamları ve bürokratlarının katıldığı Davos Zirvesi'nde hayat kadınlarının fiyatları dudak uçuklattı. Davos'ta toplantılar nedeniyle eskortlara büyük ilgi olduğu belirtilirken, ücretlerle ilgili bilgiler de ortaya saçıldı.