Davos Zirvesi'ni eskortlar bastı! Geceliğine 46 bin euro, saatliğine 14 bin TL alıyorlar
DAVOS Zirvesi şimdi de ekonomiyle ilgili kararları değil, zirveye katılanların özel hayatlarıyla gündem oldu. Zirveye katılan iş insanlarının eskort olarak tabir edilen hayat kadınlarına talebi adeta patlama yaptı. Böyle olunca da eskort kadınların saatlik ve gecelik ücretleri de tavan yaptı...
Dünya ekonomisinin en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinen ve İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda eskortlar gündem oldu. Dünyanın önde gelen liderleri, işadamları ve bürokratlarının katıldığı Davos Zirvesi'nde hayat kadınlarının fiyatları dudak uçuklattı. Davos'ta toplantılar nedeniyle eskortlara büyük ilgi olduğu belirtilirken, ücretlerle ilgili bilgiler de ortaya saçıldı.
Türkiye kamuoyunun “One Minute” kriziyle hatırladığı Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu bu hafta başladı… Aralarında Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska’nın da olduğu çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve ünlünün yer alacağı etkinlikte küresel gıda krizi, Ukrayna’daki savaş, küresel iklim krizi gibi birçok konu konuşulacak.
2700 katılımcının yer alacağı zirve bu yıl “Kırılgan bir dünyada iş birliği” başlığı altında düzenleniyor. Alman ve İsviçre medyası Davos’ta eskortlara büyük bir ilgi olduğunu duyurdu. Kapalı kapılar arkasında milyar dolarlık anlaşmaların yapılması beklenirken Alman ve İsviçre medyasından dikkat çekici bir haber geldi.
Davos'ta eskort patlaması!
Alman Bild gazetesi, “Davos’ta eskort patlaması” başlığıyla haberi okurlarına duyururken, etkinlik sırasında zengin iş insanlarının ve siyasetçilerin eskortlara büyük ilgi gösterdiğini ve fiyatların arttığını yazdı. Bild gazetesi, “Dünyanın en eski ticaret kolu bile İsviçre’deki Dünya Ekonomik Forumu’nda yer alıyor. Üstelik kriz hiç de etkilememiş gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.