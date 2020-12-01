David Chang ABD'deki Kim Milyoner'de büyük ödülü kazandı! Parayı ne yapacak?

Kazandıran soru: 43 yaşındaki şefin kazandığı 500 bin dolarını riske atarak 1 milyon doları kazanmak için yanıt verdiği soru ise dikkat çekiydi. Soru "Kendisi ve karısı çarpılma korkusuyla bir ışık düğmesine hiç dokunmasa da Beyaz Saray'da elektriği olan ilk başkan kimdi?" şeklinde geldi.