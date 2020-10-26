Danla Bilic'ten bomba itiraf! 'Enes Batur bana aşık'
Ünlü YouTube fenomeni Danla Bilic, Enes Batur hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Bilic, açıklamasında " Enes bana aşık" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda ünlü fenomen Danla Bilic, mide ameliyatı olmuştu. Enes Batur'un Danla Bilic'in mide ameliyatını hedef alan sözleri ve Bilic'in de Batur'a yanıt vermesiyle ortam gerilmişti.
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’den şoke edecek itiraflar geldi. Bilic, UçanKuş TV'ye vermiş olduğu özel röportajda Enes Batur’un kendisine aşık olduğunu iddia etti.
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Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor."
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"Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" ifadelerini kullandı.
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