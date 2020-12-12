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Danla Bilic'in çantasının fiyatı duyanların ağzını açık bıraktı kesenin ağzını açtı

YouTube videolarıyla ünü yakalayan Danla Bilic, son zamanlarda harcamalarıyla ön planda. Son aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı.

Son zamanlarda arabası, alışverişi derken harcamalarıyla dikkat çeken Danla Bilic bu kez çantasıyla gündem oldu. Bir markanın yüzü olan Serenay Sarıkaya'nın yerini adlığı iddia edilen Bilic, yeni anlaşmasının ardından kesenin ağzını açtı. 

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Başarısını Instagram hesabından da ilan eden fenomen, kendisini ödüllendirmeyi ihmal etmedi. 

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Ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı. 

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşım başına ortalama 70 ile 100 bin TL arasında ücret alıyor.

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