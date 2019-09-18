Danla Bilic yaşananları bir bir anlattı Kendall Jenner şikayetçi olmuştu
NEW YORK'ta Kendall Jenner tarafından güvenliklere şikayet edilen Danla Bilic, olayın iç yüzünü anlattı.
New York Moda Haftası için Amerika'ya arkadaşı Can Direkli ile beraber giden sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir restorantta Kendall Jenner ile karşılaşınca telefonu ile video çektiği iddiası ile Jenner tarafından güvenlik görevlilerine şikayet edilmişti.
Bu olayın ardından sosyal medyada gördüğü bir tweete sinirlenen Danla Bilic, kendisini eleştirenlere de cevap verdi. Bilic, Kendall Jenner'ın kendisini şikayet etmesine ve eleştirilere şu cümlelerle cevap verdi:
"Sabah şöyle bir tweet okudum; 'Danla Bilic, dün gece aynı mekanda olduğu Kendall Jenner'ı taciz etmiş, Kendall da Danla Bilic'i güvenliğe şikayet etmiş.' Bunu okuduğuma yemin edebilirim. Yorum yapmayacağım.
''Can story çekerken Kendall Jenner'a yakalandı. Bu arada o tweeti atan arkadaşa sesleniyorum; yemin ederim ki tek yaptığım şey gece boyunca toplamda 5 dakika falan Kendall Jenner'ı izlemek. Kusura bakmayın da bir zahmet izleyeyim. Ben Kendall Jenner'ı her gün görmüyorum siz görüyor olabilirsiniz.''