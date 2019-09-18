Danla Bilic yaşananları bir bir anlattı Kendall Jenner şikayetçi olmuştu

''Can story çekerken Kendall Jenner'a yakalandı. Bu arada o tweeti atan arkadaşa sesleniyorum; yemin ederim ki tek yaptığım şey gece boyunca toplamda 5 dakika falan Kendall Jenner'ı izlemek. Kusura bakmayın da bir zahmet izleyeyim. Ben Kendall Jenner'ı her gün görmüyorum siz görüyor olabilirsiniz.''