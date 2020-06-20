Danla Bilic Survivor Cemal Can'la bir dönem evli olduğunu iddia edip bakın neler anlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan fenomen Danla Bilic, canlı yayın yaptığı esnada söyledikleriyle kafaları karıştırdı. Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden bittiğini ileri sürdü.