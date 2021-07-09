Danimarka yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...
Danimarka, ülkedeki çalışan açığını kapatmak için yeni işçi alımı listesini açıkladı. Açıklanan listede birçok meslek grubu bulunuyor.
Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı (SIRI) tarafından talep edilen meslekler arasında, yüksek öğrenim görmüş kişiler için 41, vasıflı işçiler için 47 iş unvanı yer alıyor.
Danimarka'da işgücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor.
Başvuranlar, Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde, çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor.
İşte yüksek eğitimli işçiler için listede yer alan meslekler...
Yönetim: Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür