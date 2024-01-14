Danimarka Kraliçesi Margrethe, tahtı oğlu Frederik’e devretti

Reuters’ın aktardığına göre, yaklaşık 900 yıllık Danimarka monarşi tarihinde kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk kral ya da kraliçe olan Margrethe, parlamentodaki Devlet Şurası’nda tahttan çekildiğine dair bildiriyi imzalayarak tahttan çekildiğini resmen ilan etti. Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka’da İngiltere gibi ülkelerin aksine taç giyme töreni yapılmıyor.