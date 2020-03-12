Daniel Radcliffe Coronavirüs oldu iddiası ortalığı karıştırdı Harry Potter yıldızıydı
Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe'nin Coronavirüse yakalandı söylentileri Twitter'da günün konusu oldu, ortalık fena karıştı.
Dünya'da gişe rekorları kılan herkesin bir yerlerden bildiği, duyduğu Harry Potter filminin başrolündeki Harry'yi canlandıran Daniel Radcliffe'nin Corona virüse yakalandı haberi sosyal medya platformu Twitter'da çalkalandı.
Dünya'da bilmeyenin kalmadığı 'Harry Potter' karakterini canlandıran Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, kamuyouna iddianın doğru olmadığı açıklamasını yaptı.
BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden @BBCNewsTonight adlı sahte Twitter sayfasından yalan haberin yayıldığı anlaşıldı. Ancak sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede Twitter’da pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı, yaklaşık 300 binin üzerinde etkileşim aldı.
BCC’nin internet sayfasına link verilen sahte hesap mesajında, “Son dakika: Daniel Radcliffe’in corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun, virüse yakalanan ilk ünlü olduğu doğrulandı” paylaşımı yapıldı.