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Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

BURSA'da Recep Erol, emekli olduktan sonra merakıyla başladığı işte kazanç kapısını araladı. Erol, dünyaya satış yapmaya başladı.

Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

Uzun yıllar Gürsu Belediyesinde memur olarak çalışan Recep Erol, emekli olduktan sonra hiç eğitim almadan kendi çabalarıyla yüzlerce yıllık savaşçı kıyafetleri imâl etmeye başladı.

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Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

Son yıllarda tarihî savaş dizilerinin etkisiyle Türk savaşçı zırhı ve kıyafetlerine rağbet arttı

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Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

 Erol, tabaklanmış dana derisini atölyesinde işleyerek, asırlar önce Osmanlı ve Selçuklu askerlerinin giydiği deriden yapılma zırh, kemer, çizme ve börkler yaparak meraklılarına satıyor.

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Dana derisinden yapıyor! Emekli olunca merakıyla başladı dünyaya satıyor fiyatı şaşırttı

Dekor için alan da var giymek için de
Ustanın yaptığı bu zırhlar dünyanın bir çok ülkesinde büyük rağbet görüyor. Bu zırhları alanlar dekor maksatlı mankenlere giydirerek evlerinde ve iş yerlerinde teşhir ediyor. Bazıları ise giymek için alıyor.

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