Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser yaptığı paylaşımla olay oldu!
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak bilinen Damla Ersubaşı 2016 senesinde işletme sahibi Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Çiftin ilk çocukları Zehra 2017, ikinci bebekleri Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir eşinin ihanet iddialarıyla gündeme gelen Ersubaşı, bir süre sonra eşiyle barıştı.
Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma düştüğü not ile takipçilerinin diline düştü. Eşi ile evlilik yıl dönümünde birlikte çekilen karelerini yayımlayan Keser, paylaşımına Ceyhun Yılmaz'a ait "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiirini paylaştı.
Damla Ersubaşı'ya olan sevgisini anlatmaya çalışan Keser'in eşi ile annesini kıyaslamasına takipçilerinden yorum yağdı.
Birçok kullanıcı konuyla ilgili, "Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın" ve "Neden annenle eşini kıyasladın?" şeklinde yorumlar yaptı.