Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser hamileyken aldattı ihanet böyle görüntülendi

Seneler önce televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sihirli Annem'de yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında hayatını Mustafa Can Keser ile birleştirmiş, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyordu ki ihanet görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.