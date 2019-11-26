Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser hamileyken aldattı ihanet böyle görüntülendi
Damla Ersubaşı, ikinci kez hamileyken eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldı. Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle tanınmıştı.
Seneler önce televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sihirli Annem'de yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında hayatını Mustafa Can Keser ile birleştirmiş, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyordu ki ihanet görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
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İddialara göre, Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti. Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi.
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Uçankuş'ta yer alan habere göre, kulüpte bir kadının başını omzuna koyduğu anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.
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Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.
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