Damla Ersubaşı resmen eridi Sihirli Annem'in Tuğçe'sinin son hali olay!
Damla ERsubaşı, boşandıktan sonra hızla kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan Ersubaşı, görenleri şaşırttı.
Damla Ersubaşı, seneler önce Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanındı. 2018 yılında mide küçültme ameliyatıyla gündeme geldi. Ameliyatın ardından ise hızla kilo verdi. 6,5 ayda 41 kilo verdi.
Hamilelik nedeniyle yeniden kilo alan Damla Ersubaşı'nın şimdilerde ise eski halinden eser yok. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.
Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu.
Estetikle değişimiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu boşandıktan sonra imaj tazeledi.