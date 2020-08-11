Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser ile boşanıyor! İhaneti affetmişti
Bir dönem televizyonda yayımlanan ve fırtınalar estiren Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, zamanında ihanetini affettiği Mustafa Can Keser ile boşanıyor.
Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği işletmeci eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırma kararı aldı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada, “Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.
İkili hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmıştı. Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti. Damla Ersubaşı ise, şunları yazmıştı:
"Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz.''
''Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım.''