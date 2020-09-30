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Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser ile boşandı imajını değiştirdi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı boşanır boşanmaz imajını değiştirdi.

Bir dönem 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı. 

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Şimdiye kadar birçok kez saç rengiyle oynayan Ersubaşı, son olarak sarı renkte karar kılmıştı fakat boşanmayla beraber sarıdan da vazgeçti.

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Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü. 

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Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü. 

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