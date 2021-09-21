Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırdılar, un, yağ ve sirke döktüler
AMASYA’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında ise daha da beterini yaşayıd. Evde 3 kez bulaşık deterjanı ile yıkanarak ancak temizlendi.
Amasya’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.
“Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim”
Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, yaşadıklarını ve kendisine yapılanların nedenini şöyle açıkladı:
“Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti.”
Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım
Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.