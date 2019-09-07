Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmadı ama...

İtfaiye erleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da balkonlarında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla indirdi. Yangın sırasında dairedeki kafeslerinde unutulan 2 muhabbet kuşu, dumandan etkilendi. Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasına rağmen 2 kuş, hayata döndürülemedi.