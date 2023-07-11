Daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik 'sıcak' uyarısı bu saatlerde dışarı adım atmayın
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Resmen kavrulacağız. Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzman isim Orhan Şen de saat verip uyardı. İşte yurtta hava durumu...
Bildiklerinizi unutun bu sefer ki çok başka... Öyle bir sıcak hava geliyor ki nefes almak bile zorlaşacak. Kuvvetli yağışlar bugünden itibaren azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu açıklamasında şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis'in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orhan Şen'den uyarı
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Şen şunları kaydetti:
Bugün başlayacak sıcak hava dalgası Marmara da cumartesi gününe kadar, Ege ve Akdeniz’de pazartesi gününe kadar devam edecek.