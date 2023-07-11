Daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik 'sıcak' uyarısı bu saatlerde dışarı adım atmayın

Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu açıklamasında şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis'in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.