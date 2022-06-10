"Daha İlk derste kaza yaptım" diyen İpek Tanrıyar'ın motosikletinin fiyatı dudak uçuklattı!
Bir zamanların gözde sunucularından, aynı zamanda oyuncu ve mankenlik kariyerine sahip olan İpek Tanrıyar, ekranlara ara vermiş 2019 yılında Murat Evler ile dünya evine girmiş, haziran 2020’de oğlu Aras’ı dünyaya getirmişti! Kısa zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken güzel sunucu eşi Evler ile yeni aldığı motosikletiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı! O motosikletin fiyatı ise dudak uçuklattı!
Bir zamanların gözde sunucularından, aynı zamanda oyuncu da olan eski manken İpek Tanrıyar, ekranlara ara vermiş 2019 yılında Murat Evler ile dünya evine girmiş, haziran 2020’de oğlu Aras’ı dünyaya getirmişti! Kısa zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken güzel sunucu eşi Evler ile yeni aldığı motosikletiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı! O motosikletin fiyatı ise dudak uçuklattı!
Tamı tamına 1 Milyon TL değerinde..
Ekranlara ara veren oyuncu İpek Tanrıyar, önceki akşam eşi Murat Evler ile Nişantaşı'nda fiyatı dudak uçuklatan, 1 milyon TL değerinde olan üç tekerlekli motosiklete bindikleri sırada görüntülenen ikili flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı..
"Daha ilk derste kaza yaptım"
Motosiklet ehliyeti almak için kursa yazıldığını belirten oyuncu, "Bu motosikleti kullanmak için iki teker motosiklet kullanmak zorunda kalıyorum. Daha ilk derste kaza yaptım. Yere düştüm, dizim parçalandı" dedi.
2019 yılında dünya evine girmişti..
Oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, 2019 yılında Murat Evler ile nikâh masasına oturmuş, Haziran 2020’de oğlu Aras’ı dünyaya getirmişti.