"Daha İlk derste kaza yaptım" diyen İpek Tanrıyar'ın motosikletinin fiyatı dudak uçuklattı!

Bir zamanların gözde sunucularından, aynı zamanda oyuncu da olan eski manken İpek Tanrıyar, ekranlara ara vermiş 2019 yılında Murat Evler ile dünya evine girmiş, haziran 2020’de oğlu Aras’ı dünyaya getirmişti! Kısa zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken güzel sunucu eşi Evler ile yeni aldığı motosikletiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı! O motosikletin fiyatı ise dudak uçuklattı!