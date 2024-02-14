Daha fazla izleyemeyiz

7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan İsrail eliyle yaşatılan soykırıma karşı; boykot, dua etmek ve kaleme dökmek dışında elimden bir şey gelmiyor. Hayatın içinde yaşarken, gülerken, içerken, yerken hatta uyurken suçluluk duygusunu tüm hücrelerimle yaşıyorum.

Çocuklar annelerinin kucağında kefene sarılmış, kundak yerine…

Anneler ağlıyor, hem de her gün çok ağlıyor!..

Gazze'de ayakları kesilen bir çocuk "Doktor amca, ayaklarım tekrar çıkacak mı?" diye sorunca, ben yıkıldım ağlamaktan.

Hıçkırıklara boğdu İsrail vicdan sahibi insanları.

Dört aydır devam eden katliam nedeniyle pek çoğumuzun sinir sistemi çöktü. Zihinsel ve ruhsal olarak yaşanan çöküş psikososyolojik sorunları beraberinde getirdi. Onca insan nasıl teskin edilir, bilinmez.

Gazze'yle ilgili haberleri izlerken göz yaşı sel oluyor. İzlemesen, öğrenmesen bananecilik gibi geliyor.

Dua, dua, dua diyorum büyük bir çaresizlikle. Başka ne yapabiliyoruz ki!

Sanki suçlu bizmişiz, benmişim gibi yaşamaktan başka.

Dayanılacak gibi değil yaşananlar.

Öfkenin, nefretin, kin ’in ağır kokusu sarıyor Gazze’yi…

Ambulansları bombalayıp, ateş hattında kurşun yağdıranlar,

Çocuğuna kendini siper eden anneyi ve evladını acımasızca vuranlar, Hastane bombalayan, ameliyat masasının başındaki doktorları keskin nişancılarla vuracak kadar vicdan yoksunu olanlar,

Bedenleri ikiye ayrılmış çocukların mübarek vücutlarının parçalarını ortalığa saçanlar,

Yaralanmış, uzuvları kopmuş çocukların tüm bedeninin nasıl titrediğini görüp sessiz kalanlar,

Ölmediği için şanslı sayılan, ayakları çıplak çocukların çamurlu sularda bir parça yemek almak için saatlerce nasıl beklediklerini,

Susuzluklarını gidermek için biriken yağmur sularını dilleriyle nasıl sıyırdıklarını gördük, şahit olduk !..

Bütün bunları görmüşken, izlemişken ve seyretmişken nasıl nefes alacağız?

Elindeki tencereyle sırada bekleyen, kendisine sıra geldiğinde boş kazanın dibindeki üç beş pirinç tanesini ağzına koymaya çalışan o iri gözlü Gazze’nin masum çocuklarını görmüşken bizler nasıl sıcak çorbamızı yudumlayacağız?

Gazze’de yaşanan soykırımın ne kadar utanç verici olduğu konusunda pek çok Avrupa ülkesi, bizimle paralel düşünüyor. İsrail'in katliamlarını lanetleyen anti-Siyonist Yahudiler için tarifsiz bir serinlik kaplıyor içimi. Gazze’nin onurlu direnişi müthiş kıymetlidir. Tarifsiz…

Gazze’de yaşanan katliami acıyı daha fazla izleyemeyiz.