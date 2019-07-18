D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı - Sayfa 1

D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. 

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D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı - Sayfa 2

Araçlar yan yola yönlendirildi.  Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. 

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D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı - Sayfa 3

Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

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D-100'de çökme: Ankara yönü trafiğe kapatıldı - Sayfa 4

İşte olay yerinden karaler...

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