CZN Burak Özdemir'in bugüne kadar hiç bilinmeyeni ortaya çıktı! Görenler şok oldu
CNZ Burak lakabıyla ünlenen Muhammed Burak Özdemir, kendi YouTube kanalından evini gösterdi. Yemek videolarıyla ünlenen CNZ Burak'ın evinde oyuncak koleksiyonunun olması ise görenleri şaşkına çevirdi.
Sosyal medyada büyük boyutta yaptıkları yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak lakaplı, Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gezdirdiği bir video paylaştı. YouTube hesabında 457 bin abonesi olan fenomen ismin evindeki bir detay izleyenleri şok etti.
"CZN Burak oyuncak koleksiyoncusu çıktı": Ünlü fenomen takipçilerinden gelen evini gezdir isteklerini geri çevirmedi ve bu zamana kadar pek bilinmeyen oyuncak koleksiyonlarını gösterdi. Bu yaşına kadar aldığı her oyuncağı biriktiren Burak'ın evinin her köşesinde ayrı bir oyuncağı var.
"Evinin her bir köşesinde oyuncak var": Büyük ve küçük olmak üzere binlerce oyuncağı bulunan fenomen, oturma odası dahil olmak üzere evin her yerini oyuncakla doldurmuş. Burak'ın oyuncaktan adım atılamayacak hale gelen odasına gören takipçileri ise neye uğradıklarını şaşırdılar.
CZN Burak Kimdir?
Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi.