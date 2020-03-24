CZN Burak Özdemir'in bugüne kadar hiç bilinmeyeni ortaya çıktı! Görenler şok oldu

"CZN Burak oyuncak koleksiyoncusu çıktı": Ünlü fenomen takipçilerinden gelen evini gezdir isteklerini geri çevirmedi ve bu zamana kadar pek bilinmeyen oyuncak koleksiyonlarını gösterdi. Bu yaşına kadar aldığı her oyuncağı biriktiren Burak'ın evinin her köşesinde ayrı bir oyuncağı var.