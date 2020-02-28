CZN Burak Özdemir'in annesi rüşvet operasyonuyla tutuklanmıştı tahliye edildi

CZN Burak Özdemir'in annesi rüşvet operasyonuyla tutuklanmıştı tahliye edildi
İSTANBUL Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan CZN Burak Özdemir'in annesi Didem B. tahliye edildi.
Sosyal medyada fenomen haline gelen CZN Burak'ın annesi ve 3 kişi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturmanın dikkat çeken ismi CZN Burak'ın annesi Didem B. soruşturma sonucunda "İcbar suretiyle irtikap" suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanıklardan biri olmuştu, tahliye edildi.
Mahkeme tahliye gerekçesinde, sanık Didem B.'nin yüklenen suçun niteliğinin değişme olasılığı bulunduğundan tahliyesine karar verildiği belirtildi.
Mahkeme tarafından verilen tahliye kararında CZN Burak'ın annesinin evine en yakın karakola imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.