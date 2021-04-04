BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13

Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'in NFT akımına uyan Gülben Ergen hüsrana uğradı.

Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Türkiye'de NFT akımını Cüneyt Özdemir Twitter'da "Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir" tweetini atarak başlatmıştı. Özdemir'in paylaşımına gelen 10 bin dolarlık teklif basında büyük ses getirmişti. 

111
Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Özdemir'in ardından Saba Tümer'de kahkahasını paylaştığı tweetini NFT ile satışa çıkarmıştı. 

211
Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Tümer, tweetini satışa çıkarmasının ardından sadece 46 dakika sonra 90 bin liraya İzzet Pinto'ya sattı. 

311
Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı

Özdemir ve Tümer'in ardından şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de NFT dünyasına kayıtsız kalamadı.

411