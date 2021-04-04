Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'e uyan Gülben Ergen'e büyük şok! Hüsrana uğradı
Cüneyt Özdemir ve Saba Tümer'in NFT akımına uyan Gülben Ergen hüsrana uğradı.
Türkiye'de NFT akımını Cüneyt Özdemir Twitter'da "Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir" tweetini atarak başlatmıştı. Özdemir'in paylaşımına gelen 10 bin dolarlık teklif basında büyük ses getirmişti.
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Özdemir'in ardından Saba Tümer'de kahkahasını paylaştığı tweetini NFT ile satışa çıkarmıştı.
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Tümer, tweetini satışa çıkarmasının ardından sadece 46 dakika sonra 90 bin liraya İzzet Pinto'ya sattı.
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Özdemir ve Tümer'in ardından şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de NFT dünyasına kayıtsız kalamadı.
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