Cüneyt Özdemir Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'yi beğenmedi tepkiler tam tersi

Özdemir, 50m2 için şunları yazdı:

"Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak! Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var. Bakın bu da yeni bir aşama... Üzücü!"