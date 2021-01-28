Cüneyt Özdemir Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'yi beğenmedi tepkiler tam tersi
Engin Öztürk'ün başrolde olduğu 50m2 dizisi Netflix'te yayımlanmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının çok sevdiği dizisi Cüneyt Özdemir gömdü.
Leyla ile Mecnun dizisinden aşina olunan Burak Aksak'ın kalemi yeni bir Türk dizisine değdi. Netflix'te Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Kirazcı, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin rol aldığı 50m2 dün yayın hayatına başladı.
Netflix'in yeni dizisi 50m2 yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Cüneyt Özdemir'in de gündeminde 50m2 dizisi vardı. Blu TV'de Çıplak dizisinin kaldırılmasına neden olan Özdemir, bu kez 50m2 dizisini 'Berbat' diyerek gömdü.
Özdemir, 50m2 için şunları yazdı:
"Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak! Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var. Bakın bu da yeni bir aşama... Üzücü!"
Cüneyt Özdemir'in 50m2 dizisi için Twitter'da paylaşım yapmasıyla ise Twitter daha da karıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Özdemir'in aksine diziyi beğendiklerini ifade ettiler.