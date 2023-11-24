Cüneyt Arkın'ın miras davasında ünlü isimler tanık oldu! "Kapıdan kovduğunu dahi biliyorum"

"Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem"

Betül hanımın bana, ‘eşimin bu dönemlerde kafası da iyi değil' şeklinde sözler söylediğini hatırlıyorum. Vasiyetin yapıldığı dönemde söyledi bunu. Vasiyetname nasıl düzenlendi bilemem ama bunu hatırlıyorum. Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem.