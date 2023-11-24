Cüneyt Arkın'ın miras davasında ünlü isimler tanık oldu! "Kapıdan kovduğunu dahi biliyorum"
Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açmıştı. Davada Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan, Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.
Yeşilçam’ın usta sanatçısı olan ve 28 Haziran 2022’de 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile 2 erkek kardeşi Murat Cüreklibatır ile Kaan Cüreklibatır’a açtığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Filiz Cüreklibatır ile davalılar Betül Cüreklibatır, Murat Cüreklibatır ve Kaan Cüreklibatır hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada Cüneyt Arkın’ın eski eşi olan ve kızı Filiz Cüreklibatır adına tanıklık yapan Güler Mocan, ‘’Cüneyt'in vasiyetnamesini ne zaman hazırladığını bilmiyorum. Ben vasiyetnamenin hazırlandığı tarihlerde Cüneyt'in eşi Betül hanımı aradım. Torunumun ata binmeyi öğrendiğini ve dedesiyle tanışmak istediğini söyledim.
"Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem"
Betül hanımın bana, ‘eşimin bu dönemlerde kafası da iyi değil' şeklinde sözler söylediğini hatırlıyorum. Vasiyetin yapıldığı dönemde söyledi bunu. Vasiyetname nasıl düzenlendi bilemem ama bunu hatırlıyorum. Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem.