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Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

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Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.

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Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.

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Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.

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