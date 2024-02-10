Cumhuriyet tarihinde böylesi ilk kez oluyor! Türkiye’nin nüfusu hızla yaşlanıyor

65 yaş ve üzeri nüfus, 2023’te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.

Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356’sının erkek, 4 milyon 842 bin 450’sinin kadın olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935’te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı.