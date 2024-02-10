Cumhuriyet tarihinde böylesi ilk kez oluyor! Türkiye’nin nüfusu hızla yaşlanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. 2023 yılı verilerinde dikkat çekici bir ayrıntı yer alıyor. TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı geçen yıl yüzde 10,2’ye yükseldi. Bu oran, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin nüfusu hızla yaşlanıyor.
Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023’te yüzde 10,2’ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.
65 yaş ve üzeri nüfus, 2023’te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.
Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356’sının erkek, 4 milyon 842 bin 450’sinin kadın olduğu görüldü.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935’te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı.
Söz oran, 2010 yılında yüzde 7,2’ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020’de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2’ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.
Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında geçen yıl İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı.
İstanbul’daki yaşlı nüfusun 707 bin 114’ünü kadınlar, 531 bin 785’ini erkekler oluşturdu. Bu ili, 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi.