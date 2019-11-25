Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik' alanında MFÖ, 'sinema' alanında Mesut Uçakan layık görüldü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan, dünyada kültür ve sanatın yücelmesine zemin hazırlayan ve üstün gayret gerektiren, yetenekleriyle özgün eserler üretip estetik değerlere bağlı hizmetlerde bulunan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına onurlandırılması amacıyla her yıl düzenlendiği ifade edildi.
Türkiye'nin her biri defalarca ödüllendirilmeye layık, sayısız kültür ve sanat insanına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun titiz bir çalışma yürüterek Türkiye'nin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını, eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirdiği bildirildi.
Buna göre, 'edebiyat' dalındaki ödüle, 'yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı', eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü.
'Müzik' alanındaki ödülün, 'Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla' MFÖ'ye verilmesi kararlaştırıldı.