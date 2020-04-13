Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Süleyman Soylu da toplantıda
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında online olarak toplandı. Toplantıya istifası reddedilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağı, ekonomik tedbirler ve askerlik terhisleri ele alınacağı öğrenilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.