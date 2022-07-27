Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı
Üniversite tercih döneminin başladığı günlerde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden dikkat çeken bir veri paylaşımı geldi. Cumhurbaşkanlığı'na göre en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek şöyle:
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı.
Tıp: Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.
Eczacılık: İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.
Odyoloji: İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.