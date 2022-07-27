Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı.



