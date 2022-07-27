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Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Üniversite tercih döneminin başladığı günlerde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden dikkat çeken bir veri paylaşımı geldi. Cumhurbaşkanlığı'na göre en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek şöyle:

Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Tıp: Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

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Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Eczacılık: İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

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Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Odyoloji: İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.

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