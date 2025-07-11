Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarihi Konuşması Ne Olabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, Terörsüz Türkiye için “Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Aynı gün, teröristbaşının ikinci çağrısının haberi geldi. “Teröristbaşı Ne Şekilde Çağrı Yapacak?” başlıklı yazımda, video mesaj yoluyla yapacağı öngörüsünde bulunmuştum. İlk çağrısında gerçekleşmedi, fakat ikinci çağrısını video mesaj şeklinde yaptı.

Öcalan görüntülü mesajında, ağırlıklı olarak silah bırakma konusuna değindi ve varlığın tanındığını belirtti.

Yine Çarşamba günü, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacağını söyledi.

Akşam saatlerinde ajanslara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara ve Ypg’li terörist Abdi Şahin ile bir araya geldiği haberleri düştü.

Barrack’ın Kuzey Irak medyasına verdiği röportajda Suriye için “Tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet” vurgusu, bizim aşina olduğumuz ve kulağa hoş gelen bir söylemdi.

Büyükelçinin bu çıkışındaki samimiyeti test etmenin yolu, ABD’nin Ypg’ye verdiği silahları toplaması ve terör örgütü listesine dahil etmesinden geçiyor.

Bir başka gelişme de, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler’in Pakistan ziyaretlerinin aynı güne isabet etmesiydi.

Büyükelçi Barrack’ın Suriye ziyaretinin Hamas-İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ve Netanyahu’nun Vaşington’da olduğu bir zamana denk gelmesi de ayrıca dikkat çekici görünüyor.

İsrail’in de Gazze’yi tahliye planından vazgeçmemiş olduğunu düşünüldüğünde, yürütülen diplomasi ve ziyaretler kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı öncesi dün, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesi, Devlet Bey’in Cumartesi ile ilgili bizzat bilgilendirildiğini gösteriyor.

Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, Cumhurbaşkanı’nın Cumartesi yapacağı tarihi konuşma ve duyuracağı müjde, haliyle büyük bir merak konusu haline geliyor.

Terörsüz Türkiye, bilinen ve devam eden bir süreç olduğundan, şimdilik tarihi bir açıklama niteliği taşımaz. Süreçten yüzde yüz netice almadan böyle bir risk alınmaz. Bu konuya mutlaka değinecektir, fakat “tarihi” diye kastedilenin bu olacağını sanmıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel açıklamasının Ortadoğu, Suriye ve Gazze ile ilgili gelişmelerden bağımsız olacağını düşünmüyorum.

Cumartesi yapacağı tarihi konuşma ile ilgili aklıma üç ihtimal geliyor.

Birincisi: Ypg’nin silah bırakması.

İkincisi: Pakistan ile yüksek askeri iş birliği.

Üçüncüsü: Gazzeliler’in üçüncü ülkelere gönderilmesi.

Her ne ise, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlısı olsun.