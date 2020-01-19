Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu şimdi 3 fabrikasında 500 kişi çalışıyor
DİYARBAKIR'da, 12 metrekarelik dükkanda tatlı imalatı yaparak işe başlayan işletmeci Yılmaz Elaldı, devletin sağladığı teşviklerle kurduğu 3 fabrika ve 18 şubesinde tam 500 kişiye istihdam sağlıyor.
İşadamı Yılmaz Elaldı, "Cumhurbaşkanımızın iş insanlarına çağrısı olmuştu, demişti ki; 'Kaliteli yapın, ucuz satın, çok satın, çok kar edin.' Cumhurbaşkanımızın bu laflarını kulağımıza takarak yola çıktık ve bu konuma geldik" ifadelerini kullandı.
"Amacımız istihdam sağlamak"
Hedefinin bu yıl sonuna kadar bin kişi istihdam etmek olduğunu anlatan Elaldı, "Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.
12 metrekarelik dükkanı vardı
Merkez Bağlar ilçesindeki 12 metrekarelik dükkanda 30 yıl önce kadayıf imalatıyla işe başlayan pastane işletmecisi Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşvikleri yatırıma dönüştürerek 3 fabrika kurup Türkiye genelinde 18 şubeli pastane zincirini oluşturdu.
500 kişiye istihdam sağlayan Elaldı'nın 2020 yılı sonu hedefi, çalışan sayısını bine, şube sayısını ise 35 çıkarmak.