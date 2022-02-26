Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68’inci yaşına girdi! Doğum günü mesajı yağdı: #İyikiDoğdunMilletinAdamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden on binlerce kişi kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan'ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci Doğum Günü için Twitter'da "İyi ki doğdun" paylaşımları yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ömrünü milletine adamış liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a Rabbimden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Millete adanmış bir davada Milletin Adamı ile birlikte yürümek ne büyük bir onur...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanım.