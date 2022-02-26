Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68’inci yaşına girdi! Doğum günü mesajı yağdı: #İyikiDoğdunMilletinAdamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanım.