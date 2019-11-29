Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askere sürpriz hediye
İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere özel bir hediye verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.
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Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.
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Ağaç dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.
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