Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, vatandaşlardan son durumu dinlerken, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların büyük yıkım yarattığı Antalya'ya gitti.
111
Gün içerisinde birçok temas gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, havadan tespit çalışmalarının yanı sıra bakanlarla da bir araya geldi.
211
VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının ardından yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu.
311
Kalemler Mahallesi'nde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini etti.
411