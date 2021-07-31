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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, vatandaşlardan son durumu dinlerken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların büyük yıkım yarattığı Antalya'ya gitti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Gün içerisinde birçok temas gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, havadan tespit çalışmalarının yanı sıra bakanlarla da bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının ardından yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Kalemler Mahallesi'nde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini etti.

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