Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edilen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz.