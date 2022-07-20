Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aylar sonra ilk kez yan yana! Göksel Gümüşdağ'ın acı günü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez tokalaştı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı. Fethiye Gümüşdağ için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Göksel Gümüşdağ ve ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, şu anda musallada bulunan kişileri Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Rabb'im taksiratlarını affetsin. Mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lütfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet şu anda sandukadaki örtüde de yazıldığı gibi 'Her nefis ölümü tadacaktır ve Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz.' Onun için de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi de uhraya hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Hiç umulmadık bir anda Fethiye Gümüşdağ'ı kaybettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün de uğurluyoruz. Aynen diğer kardeşlerimizi de Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyorlardı ama o umulan veyahut da bir an ileri, bir an geri ölüm gitmiyor. O vakit geldiği anda da Rabb'im emanetini alıyor ve biz de burada bulunduğumuz gibi Hakk'a uğurluyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasının ardından cemaate üç kere "Haklarınızı helal ediyor musunuz?" diye sordu. Cemaatin "Helal ediyoruz" sözleri üzerine Erdoğan, "Rabb'im mekanlarını da cennet eylesin." dedi.