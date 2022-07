Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aylar sonra ilk kez yan yana! Göksel Gümüşdağ'ın acı günü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, şu anda musallada bulunan kişileri Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Rabb'im taksiratlarını affetsin. Mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lütfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet şu anda sandukadaki örtüde de yazıldığı gibi 'Her nefis ölümü tadacaktır ve Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz.' Onun için de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi de uhraya hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.