Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi liderleriyle cuma namazı kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelen liderler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından karşılandı.