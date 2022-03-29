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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye gelen Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarına başladı
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