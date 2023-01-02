Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!
İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.
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Niyazi Sayın ile sohbet eden Erdoğan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
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