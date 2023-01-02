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Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!

Niyazi Sayın ile sohbet eden Erdoğan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!

 Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti!
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