Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Edirne'de 40 yıllık hayal gerçek oluyor
EDİRNELİ üreticilerin '40 yıllık hayali' olan, 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın 2022 yılı yatırım programına alınması çiftçileri sevindirdi.
Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne'de 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve sulama projesiyle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.
Edirne merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı köylerin faydalanacağı barajın yatırım projesine alınması üreticileri memnun etti.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projenin yatırım programına alındığını anlattı.
Binlerce dönüm tarım arazisinin sulu tarıma açılacağını vurgulayan İba, projenin bölge üreticilerine hayırlı olmasını diledi. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden İba, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürüteceği proje ile 56 bin 500 dönüm toprağımız suyla buluşacak ve Edirne'mizin toprağının bereketi, suyun verdiği canla can bulacak" dedi.