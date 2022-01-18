Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Edirne'de 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Binlerce dönüm tarım arazisinin sulu tarıma açılacağını vurgulayan İba, projenin bölge üreticilerine hayırlı olmasını diledi. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden İba, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürüteceği proje ile 56 bin 500 dönüm toprağımız suyla buluşacak ve Edirne'mizin toprağının bereketi, suyun verdiği canla can bulacak" dedi.