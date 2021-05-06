Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer aldığı kabulde Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
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Çankaya Köşkü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:
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Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan,
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Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil,
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