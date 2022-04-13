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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'daki 3.Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikle orucunu açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu

Ramazan dolayısıyla iftar programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu

Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu

AA'da yer alan habere göre, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftarda buluştu
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