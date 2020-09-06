Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da KADEM'in 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen "Böyle Daha Güzelsin" adlı sergiyi gezdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi dolaştı.
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Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.
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